SEP investiga si escuela de Fátima cumplió con protocolo de entrega de alumnos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) investiga si en la primaria Enrique Rébsamen, en Xochimilco, se cumplieron los protocolos de entrega de alumnos, luego de que una mujer desconocida sustrajo a Fátima, menor de siete años, quien cuatro días después fue hallada sin vida en la colonia Los Reyes, Tláhuac.

“No me he pronunciado si se cumplió o no el protocolo, lo que comenté es que se ha abierto una investigación administrativa para ver si se cumplió ese protocolo o no.

«Esta investigación administrativa nos dará como resultado si se cumplió éste o hubo deficiencias en su cumplimiento, no hemos afirmado ni negado porque no tenemos los elementos para plantearlo de una manera seria», informó el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luis Humberto Fernández Fuentes.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ de CdMx) dio a conocer algunos videos e imágenes que muestran que una mujer, quien no era la madre de Fátima, llevándose de la escuela a la menor.

Luis Humberto Fernández Fuentes comentó que se tomó la decisión de que el director de la escuela se retire «unos días de la función sin que esto signifique una sanción»y añadió que el resto de los maestros están localizables y dispuestos a colaborar en todas las investigaciones. “Ya tuvimos contacto con el director y el maestro que entregó a los niños el día que desapareció la pequeña. Él siempre ha dado la cara en todo momento, pero en las próximas horas vamos a tomar la decisión administrativa, que en lo personal es lo más sano, de que el director se retire unos días de la función sin que esto signifique una sanción”, dijo. Afirmó que no ha tenido algún diálogo con la familia de la niña, pero están escuchando todas las versiones del director y maestros respecto a lo ocurrido. “Al final lo que a mí me digan es sustantivo, es más importante que esto quede asentado en actas administrativas para darle mayor claridad y certidumbre y facilitar la investigación que se está realizando y facilitar también todos los elementos que están dando este alcance a la Fiscalía para aclarar este hecho tan lamentable”, manifestó.