Sharon Choi: La intérprete de Bong Joon-ho que conquistó al mundo

Parásitos logró llevarse cuatro estatuillas en los premios Oscar, pero sin duda la que se llevó las miradas fue Sharon Choi, la intérprete del director Bong Joon-ho que volvió a brillar ante las cámaras.

Tal parece que el carisma de la joven le ha conseguido una gran base de fans, quienes ya esperan grandes sorpresas por parte de ella.

Y es que Joon-ho ha revelado que Choi sueña en convertirse en una verdadera cineasta, esto lo recalcó la noche de los premios.

«Ella quiere ser una cineasta, está estudiando cine en la universidad. Y tengo mucha curiosidad por su guion, de hecho ella está escribiendo un guion para una película», mencionó. «Ella tiene un gran grupo de seguidores. Ella es perfecta, y todos dependemos de ella. También es una gran cineasta».

Bong Joon Ho says his translator Sharon Choi is writing a script: «I’m curious about it» pic.twitter.com/SKP7tq0pya

— Variety (@Variety) February 10, 2020