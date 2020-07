Si Altos Hornos no devuelve dinero por Fertinal no habrá consideraciones: AMLO

PUBLICIDAD

Tras asegurar que se busca recuperar el dinero robado en actos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si Altos Hornos de México (AHMSA) no devuelve los 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio en la compra de la planta de Fertinal, su gobierno no otorgará “ninguna concesión”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal indicó que la devolución de este dinero podría ayudar a los implicados en este caso y aseguró que fue el empresario Julio Villarreal, presidente de Villacero, quien ofreció regresar al gobierno federal 200 millones de dólares por la sobrecompra de esa planta “chatarra”, la cual ocurrió cuando Emilio Lozoya fue titular de Petróleos Mexicano (Pemex).

“Si devuelven el dinero, eso es un asunto legal que corresponde resolver a la Fiscalía General de la República (FGR). Es una especie de reparación del daño. Creo que es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero, ahora si no devuelven el dinero, el juicio sigue adelante como está establecido, como está contemplado.

“Cuando yo hablé de que se iba a devolver el dinero se dijo en un periódico que no era cierto, que se había solicitado información y que no estaban dispuestos a devolver el dinero, bueno, no hay ningún problema, sino hay devolución de dinero, no hay acuerdo, nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión, sino recuperamos lo que se llevaron”.

“Ahora se detiene al señor (Alonso) Ancira, dueño de Altos Hornos, o socio principal del Altos hornos, tiene una negociación con un empresario, le vende la planta, el otro empresario (Julio Villarreal, presidente de Villacero) que compra las acciones o la planta se vuelve socio mayoritario, nos manda a decir que sí se realiza la operación antes que nada él llegaría a un acuerdo con México para devolver los 200 millones de dólares”.

El mandatario señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya inició los trámites para impedir que siga el contrato, al que calificó como “leonino”, con la planta de Etileno XXI pues acusó que en el gobierno de Felipe Calderón se firmó un contrato que obliga a dar un subsidio de hasta el 40% del gas que la empresa productiva del Estado entrega a esta planta.

“Es el mismo caso de Odebrecht de la planta de Etileno XXI, ¡cómo vamos a seguir pagando por ese contrato que firmaron durante el gobierno de Calderón que obliga a dar un subsidio de hasta el 40% por el gas que Pemex le entrega a esa planta?

“Pemex ya está haciendo los trámites para que no se mantenga ese contrato leonino porque se está estafando, robando a la nación, entonces en todos estos casos”, dijo.

Con información de… EL UNIVERSAL