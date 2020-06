Sí es mi cara, el cuerpo no: Responde Galilea Montijo a filtración de supuesto ‘pack’

Asimismo, explicó que al igual que muchas mujeres que viven violencia digital, suplantaron su identidad para obtener dinero; por ello decidió hacer frente y publicó el contenido falso que el extorsionador creía tener en su poder.

«Al igual que le ha ocurrido a muchas otras mujeres, se usaron fotografías de desnudos en las que a través de un proceso de edición, suplantaron mi identidad con el fin de obtener dinero a cambio de no hacerlas públicas», agregó. «En materia legal, ya he puesto la denuncia ante la autoridad competente en contra de quién o quiénes resulten responsables de este intento de extorsión. Sin embargo, eso no es lo más importante en este caso, ni la razón por la que lo hago público. Me dirijo a ustedes, sobre todo porque creo que en un contexto en el que cada vez se levantan más voces de mujeres valientes que luchan contra la violencia de género, es mi deber unirme a ellas y no callar».