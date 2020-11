Si habrá reprobados

PUBLICIDAD

Sí habrá alumnos reprobados al final del semestre, externó el director de Servicios Educativos, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, quien dijo no tener indicaciones de la Secretaría de Educación Pública para que ningún estudiante repruebe, exhortó a los padres de familia a no relajar las actividades escolares.

Para evaluar a los alumnos de nivel básico, la secretaría ha establecido tres criterios: si el estudiante se ha conectado constantemente para realizar sus actividades, si se ha conectado parcialmente entonces no tendrá datos suficientes para calificarlos y, si no se ha conectado ni realizado tareas, no existen elementos para buena calificación.

“Ningún alumno puede ser promovido al tramo siguiente si no tiene los elementos de aprendizajes claves que se requieren o bien, no tienen los elementos del grado en curso. No se relajen porque si puede haber reprobación este semestre”.

Luego de tres meses de haber iniciado el ciclo escolar, se han presentado padres de familia para pedir informes de con quién deben enviar los trabajos, son pocos, pero sí hay casos.

“Es difícil de creer que a estas alturas, todavía haya personas que no se han comunicado con los docentes o que no saben con quién dirigirse, pero aquí estamos para atenderlos”.

Reconoció el trabajo de los docentes quienes facilitan la información para sus alumnos y a los padres que sí se han preocupado por apoyar o dar acompañamiento a sus hijos.