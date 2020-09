Si liberan a Alonso Ancira sin que exista reparación del daño, pediré que investiguen al juez: AMLO

PUBLICIDAD

éxico.- El presidente AMLO dijo que en caso de que el proceso contra Alonso Ancira se resuelva con su libertad sin que exista una reparación del daño por la compra a sobreprecio de la planta «chatarra» de Agronitrogenados, él miso solicitará se lleve a cabo un investigación en contra del juez responsable del caso.

En su conferencia mañanera de este viernes 4 de septiembre, el presidente López Obrador insistió en que Ancira y la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) , que en 2013 vendió a Pemex la planta de Agronitrogenados por 275 millones de dólares, deben de responder y retribuir el sobreprecio asignado a la operación como parte de los actos de corrupción denunciados por Emilio Lozoya , pues además de que la planta no estaba en condiciones de ser operada, modificaciones al contrato terminaron por elevar su precio hasta en casi 200 millones de dólares.

En su exposición, AMLO dijo que el caso aún está en desarrollo y cuestionó la estrategia iniciada por la AHMSA y Ancira, en cuanto a que la valuación de la operación fue realizada por el propio personal de Pemex y que ellos no son responsables de los recursos desembolsados por el gobierno. Recordó que según la denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), el precio de la operación fue acordado como parte del entramado de corrupción entre funcionarios y los empresarios beneficiados.

«Si no devuelven los 200 millones de dólares, no hay reparación del daño. No puede ninguna autoridad, creo yo, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño. Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez» Andrés Manuel López Obrador