Si utilizan presupuesto para despensas o compra de votos, los vamos a denunciar: AMLO

En su conferencia mañanera de este martes 9 de septiembre, el mandatario federal aseguró que su gobierno estará «fisgoneando» que se cumpla con la distribución competente y autorizada de los recursos, pues prácticas como « el baje de recursos» de gobiernos anteriores ya no son toleradas en la llamada «Cuarta Transformación».

Desde Palacio Nacional, López Obrador recordó que los delitos electorales ya son considerados como «delito grave» por una reforma en la Constitución, por lo que todo aquel que incurra en ese tipo de irregularidades será sancionado por la vía penal.

«Si hay compra de votos, si empiezan a condicionar la entrega de votos. Gobierno federal, estatal, municipal. En el gobierno federal el que se atreva no sólo será despedido, sino se va poner a consideración de la Fiscalía y recuerdo ahora que delitos electorales son graves. Sea quien sea» Andrés Manuel López Obrador

En su exposición, el mandatario aclaró que su administración no intervendrá en ninguno de los diversos procesos electorales en curso, debido a que es respetuoso de la voluntad de los ciudadanos. En ese sentido, y sin chocar con el papel de autoridad del Instituto Nacional Electoral (INE), AMLO reiteró que fungirá como « un guardián » de las elecciones.

Insistió en la necesidad de poner fin a la corrupción e hizo un llamado a al análisis y discusión sincera del Paquete Económico 2021, al advertir que contrario a los gobiernos neoliberales, para su aprobación se tomará en cuenta lo mejor para los ciudadano y no los « moches » acostumbrados en la Cámara de Diputados.