“Siempre luchar hasta el final”: ‘Rigo’ Loza

PUBLICIDAD

De carácter fuerte y entregado, intenso en sus gritos a sus compañeros para exigir que entreguen el corazón en la batalla, Rodrigo Abraham Loza Cruz, mejor conocido en el medio del futbol como “Rigo”, es un joven de 16 años que aspira ser un jugador de primera división.

Desde hace ya 7 años que “Rigo” pisa la cancha de futbol como arquero, su forma de ser y su entrega le ha dado un liderazgo natural dentro del equipo.

Actualmente es parte del cuadro de Atlético Monclova y el conjunto de Cenfor Soccer, pero dentro de su ser existe la voluntad de llegar más alto, y para ello sigue trabajando para avanzar en sus metas del estudio y el deporte.

ENCONTRANDO EL FUTBOL

“Siempre me ha llamado la atención el futbol, en algunas ocasiones participé en atletismo en la prueba de los 100m. planos, también jugué Basquetbol, pero el futbol lo veía en la televisión, me llamaba la atención el portero Miguel Calero, me gustaba como jugaba. Cuando estaba chiquillo le decía a mi padre que me cortara el pelo como él”.

EL PASO PARA SER PORTERO

“Tenía 9 años, estábamos jugado en la cuadra, un amigo pasó por ese momento y nos invitó a jugar con el equipo Guerreros CD porque no se completaban, así empecé a jugar en torneos o ligas formales, jugué un buen tiempo en la media cancha.

Cuando se realizó la inauguración de la Copa Xochipilli, en ese juego no llegó el portero, por eso me puse en cubriendo ese lugar, desde entonces ya no dejé esa posición como guardameta”.

SUS MEJORES TORNEOS

“He participado en ligas locales como Copa Xochipilli, Liga Municipal, Liga Premier Monclova, pero también tuve buenos resultados en la Copa Internacional Santos Peñoles en Torreón, Copa CECAFF en Monterrey, Copa Tigres Coahuila, Liga Premier Norte, Liga Sotiabank, en eliminatorias estatales de la Asociación”.

LOGROS IMPORTANTES

• Campeón Copa Tigres y mejor portero

• Campeón Liga Municipal del oriente y mejor portero.

• Subcampeón Copa Xochipilli 2018

• Subcampeón Copa CECAFF Monterrey.

VIVENCIAS DEPORTIVAS

“Uno de los mejores recuerdos que tengo es cuando participé en la Copa Internacional Santos Peñoles, jugamos contra unos brasileños, quedamos subcampeones.

En aquella ocasión viví la emoción de meter un gol de portería a portería en la cancha TSM, contra el equipo de Santos Peñoles de Torreón.

Uno de los momentos más amargos que pasé fue cuando perdimos la final contra Calor de Monclova en la eliminatoria estatal de la Asociación, por el pase al nacional en San Juan de los Lagos, perdimos 1-0”.

SUS ASPIRACIONES

Rodrigo Abraham Loza Cruz es vecino del Fraccionamiento Azteca, como todo joven, su ilusión es llegar a destacar en la vida, es fan de los jugadores Lionel Messi y Miguel Calero, sus equipos favoritos son el Barcelona y Santos Laguna.

Es un jugador polémico, aunque nunca lo han expulsado, es un portero que lucha, que reclama a los árbitros, exige a sus compañeros, que se entrega, ser estudiante de prepa en el CEUC es una responsabilidad que comparte con la pasión del futbol, su forma de ser se puede resumir en su lema “Nunca bajar la cabeza aun cuando se pierde y seguir luchando hasta el final”.

Es así como Rigo busca lograr alcanzar uno de sus principales objetivos, estudiar y entrenar para ser un jugador de primera división.