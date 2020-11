“Sientes como si te faltara el alma”

PUBLICIDAD

La situación sanitaria por la cual se atraviesa en Monclova, Coahuila, ha dejado a muchos estetas deportivos sin su ingreso, uno de ellos es el joven luchador Furia Azul, reconocido por su calidad luchistica sobre el ring, habló sobre como ha pasado la pandemia, sin poder estar sobre el cuadrilátero, a casi 8 meses de la suspensión.

“Para nosotros como luchadores ha sido muy difícil el no poder estar en un ring, solíamos vivir de la lucha libre hace 7 meses cuando se hicieron las últimas carteleras, con la pandemia se nos vino el mundo encima, en lo personal con lo que yo obtenía con mi pago, podía costear mis estudios, pero esto casi truncó el poder salir adelante.

Estudiar en línea y trabajar ha sido muy estresante, porque no estábamos acostumbrados, sobre el trabajo es diferente, son más horas por la misma paga, me he sentido triste al no poder hacer lo que más me gusta y me apasiona, estar en una arena de lucha libre, dándolo todo por complacer a los amantes del pancracio, ya que ahora ni si quiera hemos podido entrenar.

Ante esto es lógico que todos los luchadores hemos perdido nuestra condición, no la hay y va ser complicado cuando estemos de vuelta. Hay proyectos nuevos para Furia Azul hay nuevos trajes y máscaras que lucir, a los aficionados espero todos mantengan la calma ante esta situación y esperemos que pronto nos volvamos a ver”, dijo el luchador Furia Azul.