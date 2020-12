Siguen fallas en plataforma Covid

PUBLICIDAD

Continúan las fallas en la plataforma para solicitar los 11 mil 460 pesos para los deudos del covid-19, ante esto Claudia Garza del Toro delegada regional de los programas federales comentó que están en consulta con la delegación estatal para que se dé información y posteriormente darla a conocer.

Estos apoyos económicos se deben solicitar a través de la plataforma apoyoscovid.gob.mx, uno de los números a los que se pueden comunicar para la aclaración de dudas es el 866 162 2570.

“La plataforma está habilitada desde el 02 de diciembre, pero sí hubo mucha gente que pidió apoyo para el registro de actas de defunción porque les aparecía que el acta no existía en Renapo”, comentó Claudia Garza del Toro.

Dijo que están en consulta desde la delegación estatal para que informen que es lo que está pasando y solucionar el problema que ha sido reportado por parte de los ciudadanos.

En cuanto se tenga una respuesta de oficinas centrales se dará a conocer para que la gente esté enterada de lo que hay que hacer o porque se tiene esa falla técnica.

Por lo pronto hay que esperar debido a que no se podrá hacer el trámite, no se va a registrar, hay que esperar a que esté bien registrado, comentó que no tienen asignada la tarea de apoyar en dicho registro.

Esta tarea está asignada al DIF Federales, ahí a donde la gente debe acudir, se está publicando la información a través de la página de Claudia Garza del Toro, pero hay gente que no tiene internet o que no sabe cómo hacerle porque desconoce las nuevas tecnologías.

Servidores de la Nación podrían ayudar a la gente a hacer este trámite pero aún no tienen autorización ni es oficial.