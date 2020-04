Siguen médicos sin recibir equipo

PUBLICIDAD

Tratan a pacientes aislados como si fueran “apestados” en la Clínica 7 del Seguro Social, los médicos no los han revisado por más de tres días por temor a contagiarse al no contar con la protección necesaria para luchar contra el Covid-19. El único neumólogo que hay, se encuentra incapacitado porque se contagió.

El especialista en pulmones se encuentra en aislamiento domiciliario porque tuvo contacto con los pacientes del tercer piso, apenas le harán pruebas porque faltan insumos para realizarlas. Por ello los pacientes están abandonados y no pueden subir sus familiares.

Detallaron que de 5 aislados, fallecieron 2 durante la madrugada de ayer lunes y sus compañeros no hicieron ni el acta defunción ni avisaron a sus seres queridos.

“Es inhumano que hagan esto, el cuerpo debe estar máximo por una hora en sótano y ellos llevaban siete horas, a los demás solo les damos tratamiento leve con paracetamol porque no hay indicaciones medicas”.

Los trabajadores de la salud siguen adquiriendo insumos con su propio dinero y ahora ya no pueden trasladarse del bloque B al bloque A por temor a contagiar a sus demás compañeros, pidieron el apoyo de la Guardia Nacional.

De forma extraoficial, trabajadores del IMSS dieron a conocer que cada quien está buscando equipos de protección para el día a día, y si consiguen los trajes, botas, cubre bocas y caretas, en el interior les piden no usarlos para no “crear más pánico” a los pacientes como a demás personal.

“Yo tengo seis overoles, diez cubre bocas y compré mi gel anti bacterial, fui a trabajar en un área que aun no está terminada, no había agua ni jabón. Los que atienden a los aislados del piso tres si tienen protección pero desconocemos si el virus ya ande en todo el bloque B, pero nosotros ya no podemos ir al bloque A”.

A esto se le suma el enojo de la noticia nacional, sobre que la infección de la Clínica 7 se originó en un consultorio particular cuando no fue así, el virus los traía el paciente de Hoyos en la cama 319. Los trabajadores quieren pedir el apoyo de la Guardia Nacional porque los directivos no hacen nada para evitar mayor contaminación entre los galenos y enfermeras.

Reclaman que una de sus compañeras del segundo piso, había pedido permiso porque tiene un hijo con discapacidad, no se lo autorizaron en días anteriores, pero ayer le informaron que había salido positivo al Covid-19 y por eso, tenía que retirarse.

“No nos han proporcionado el equipo de protección, según era para los puntos de contacto como urgencias, terapia intensiva y tercer piso, pero ahorita los compañeros de ese piso y urgencias están incapacitados, esto es un desastre total”.