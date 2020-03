Siguen recortes en constructoras

PUBLICIDAD

La crisis económica que se vive en la Región Centro ya empezó a cobrar estragos en socios de la Cmic, mencionó Raúl Flores presidente del organismo empresarial quien mencionó que de manera personal se vio en la necesidad de dar de baja a sus empleados, comentó que incluso jóvenes empresarios que empezaban con su negocio tuvieron que detener sus proyectos.

No solo es la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), donde hay socios que empezaron despedir empleados y cerrar sus negocios, sino también en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

“De los socios de CMIC, no es que hayan cerrado pero no hay trabajo, por ejemplo en mi caso tuve que dar de baja al personal, son 12 trabajadores y en la misma situación se encuentran otros empresarios, jóvenes empresarios que iban empezando su negocio, los ha tenido que detener”, señaló.

Señaló que tuvieron una reunión con personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, explicando las opciones para llevar a cabo las liquidaciones, pedir tiempo a las personas para tener recurso y pagarles.

“No están diciendo cómo hacer para realizar convenios y decir, mira ya no puedo tenerte, pero te pagaré tanta cantidad de liquidación, pero será en 6 semanas, como si fuera un sueldo semanal, eso es legal”, señaló Raúl Flores.

Desconoció cuántos convenios se han hecho hasta el momento, pero dijo que siguen trabajando en estos convenios aunque no es agradable si fue necesario llegar a esta opción debido a que las constructoras ya no soportan más la crisis que se vive.

Además el personal de la Junta Local de Conciliación también les habla sobre la importancia del nuevo sistema que habrá, no es necesario que den el poder a un abogado, sino conciliar patrón y trabajadores directamente ante un representante del tribunal, no habrá ese gasto extra de abogados.