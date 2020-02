Simbolizan su fe

PUBLICIDAD

CASTAÑOS COAH.- Fieles devotos dan cita en la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso para la misa de bendición de ceniza como símbolo de representación al inicio de la cuaresma.

El día de ayer en punto de las ocho de la mañana comenzó la ceremonia de misa donde los fieles cristianos asistieron como parte del inicio de los cuarenta días de acercamiento a Dios.

Durante la ceremonia anunciaron los cuatro horarios de imposición de ceniza, y en las capillas que estarían como la de la colonia Santa Cecilia donde los acompañarían los jóvenes de la parroquia.

Los ciudadanos de este municipio siguen siendo fieles devotos aunque la asistencia a este evento es en su mayoría de adultos mayores quienes aún se dan un tiempo para dedicarlo a las cosas espirituales.

Por su parte el padre que inició la ceremonia invitó a todas las personas, cristianos o no, a respetar la carne, no exactamente de animal si no humana, pues hay que respetar al prójimo, no hablar de él, no envolverse de chismes y más bien hay que arrodillarse para pedir perdón a Dios.

La señalar que el rito de la imposición de la cruz de ceniza en la frente, marca el inicio de la Cuaresma, tiempo de oración y de conversión para los católicos en un periodo de 40 días hasta llegar a la Semana Santa.