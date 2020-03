Sin acceso empresarios a créditos bancarios

PUBLICIDAD

Rolando Rivero Ceballos, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación mencionó que la mayoría de los empresarios en la región no pueden acceder a créditos bancarios porque se encuentran en buró de crédito. Mencionó que la inactividad de las empresas ocasionó que los ingresos se redujeron es poco el flujo de efectivo, aunado a que muchos de estos no pueden recibir financiamientos de la banca privada porque forman parte del buró de crédito de alguna deuda que no han podido cubrir.

Señaló que Nacional Financiera es una banca de fomento suaviza sus requisitos además de que la tasa de interés es más baja, por esa razón la propuesta hecha al gobierno federal es de que ponga a funcionar los diversos financiamientos de la misma.

Señaló que cuando los empresarios solicitan un préstamo lo primero que les preguntan es información relacionada al flujo de efectivo lo que no les favorece pues casi todos tienen baja actividad en los últimos meses.

“No estamos en condiciones de mostrar que podemos cumplir con nuestras obligaciones la banca presta pero cuando no hay riesgos, por eso será difícil que se pueda acceder”, comentó.

Mencionó que existen serios riesgos de tronar si no se tiene respuesta de Nafinsa pues la única opción que puede rescatar al sector productivo regional, pero no hay reacción del gobierno federal para bajar recursos.