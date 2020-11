Sin información de cierre de empresas

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.-Al hacerse público un supuesto cierre de la empresa Lear Corporation, la Directora de Fomento Económico Yazmín Asis dijo que no existe una información oficial proveniente de la empresa sobre un posible cierre, incluso aseguró que durante este periodo han realizado una gran cantidad de modificaciones e inversiones para evitar poner en riesgo la salud de los trabajadores.

“La Verdad con nosotros no se han comunicado para dar a conocer que exista un problema que los lleve a cerrar o cambiar de municipio la empresa y la verdad que no creemos que la información sea verídica, toda vez que durante este periodo de pandemia en Lear han realizado una serie de modificaciones para que sus trabajadores realicen su labor en espacios donde sea mínimo el riesgo de contagio, lo cual implica inversiones que no se realizarían si se tuviera planeado un cierre”.

Dijo que la empresa desde que inició la pandemia no ha parado operaciones, incluso no ha realizado rotación de personal, despidos o descansado temporalmente a los trabajadores, lo que habla de que cuentan con un buen nivel de producción aun con la pandemia.

Yazmín Asis dijo que contrario a lo que se está dando a conocer de que se avecinan tiempos difíciles en cuanto a la falta de empleo, las empresas están haciendo todo lo posible por seguir contratando personal, incluso por medio del departamento se ha logrado acomodar a más de 800 empleados en las empresas de la localidad.

“La gente no debe creer en información falsa, deben espera a que la empresa de a conocer su postura en cuanto a un posible cambio de ubicación o un cierre temporal o total, hasta el momento a nosotros como fomento económico no nos han informado nada, sin embargo vemos a la empresa como una fuente de empleo firme y segura, por lo que no se debe caer en especulaciones sin fundamento”.