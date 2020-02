Sin medicina para diabéticos en IMSS

PUBLICIDAD

Desde hace un mes que la Clínica 7 del Seguro Social no cuenta con medicamento para el dolor, diabetes, próstata y diálisis, denunció el señor Manuel García Rodríguez, quien ha acudido una y otra vez por su tratamiento y siempre obtiene la misma respuesta, no hay artículos de farmacia.

El derechohabiente indicó que acudió a su consulta en diciembre del año pasado y desde entonces no le han entregado la gabapentina que es para un dolor que tiene en el lado derecho de su cabeza, el complejo B, el cual sirve para estructurar y reforzar el funcionamiento del ADN, regular el desempeño del cuerpo y la utilización de energía, mejorar el tono muscular, intervenir positivamente en el sistema nervioso y prevenir lesiones diversas en piel y mucosas.

Así mismo, explicó que requiere de la tamsolusina, se usa para tratar los síntomas del agrandamiento de la próstata, incluye dificultad para orinar, dolor al orinar y necesidad de orinar.

“Todo el mes estuve preguntando y me dijeron que regresara un miércoles, un viernes y otra vez el miércoles, para que me dijeran que no había estos medicamentos, si me dieron otros pero tuve que esperar más de una hora en farmacia, hay demasiadas personas consultado y todos tenemos el mismo problema”.