Sin pistas del ataque al abogado

PUBLICIDAD

No hay personas detenidas asociadas con el caso del abogado que fue baleado en la colonia San Francisco, no se sabe si fe una agresión directa pero la Fiscalía General del Estado en la Región Centro se encuentra bajo varias líneas de investigación.

Rodrigo Chaires Zamora; Delegado de la Fiscalía General del Estado mencionó que hay una carpeta de investigación abierta, luego de que el pasado lunes una persona resultó lesionada por arma de fuego, ante esto señaló que se debe aumentar la reserva de la capeta para garantizar la seguridad de la persona afectada.

Señaló que no se tiene un móvil, incluso no se ha presentado denuncia por parte del abogado o su familia, esto debido a que están atendiendo la salud de la persona, por lo que esperan prono tener la formalización de la denuncia.

“Hay acercamiento a la familia con relación a datos que promocionaron a la Agencia de Investigación Criminal, las investigaciones han tomado su curso, hay que mantener hechos en su contexto sin descartar ninguna línea de investigación”, señaló el delegado.

Dijo que se requiere de la denuncia para tener algunas particularidades adicionales al reporte que se realizó al sistema de emergías donde solo se dijo que hubo detonaciones de fuego en la colonia San Francisco y que una persona resultó lesionada.

También lee: Rafaguean a abogado

El funcionario señaló que no hay seguridad especial para nadie, por lo que se tendrían que hacer valoraciones para saber si otorgar seguridad a la persona o no.

“Hay una agresión con armas de fuego, es algo relevante, pero hay varias líneas de investigación que no se puede compartir, pero sí necesitamos la declaración de la persona que fue agredida”, señaló.

Dijo que la salud de la persona no ha permitido que haga su declaración, requiere una atención, indicó que ya se está investigando el caso aunque no haya denuncia.