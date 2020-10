Sofía Castro habla de lo que sufrió en el matrimonio de su madre con EPN

PUBLICIDAD

La actriz Sofía Castro hablo en su canal de YouTube lo que tuvo que hacer cuando fue víctima de bullying en el tiempo que Angélica Rivera, estuvo casada con Enrique Peña Nieto.

Sofía Castro menciona que fue lastimada en esta etapa con muchas agresiones por parte de la gente, incluso cuando la veían en la calle y reconocían.

“No quería ir al cine, a una fiesta, empecé a verme en el espejo y me veía fea, empecé a creer todo lo que la gente decía de mí, me daban ataques de pánico. De lo único que me arrepiento es de darle ese poder a la gente, me habían quitado a esa niña alegre y con sueños”, expresó la famosa.

Lo que más le dolía a Sofía, dice, es que muchas personas la atacaban por su aspecto físico.

“Me decían cosas feas, me insultaban y eso me generó inseguridad. Mi mamá empezó una etapa de su vida diferente con una responsabilidad distinta, yo quería ser actriz, estudiar actuación y dedicarme a lo que ahora me dedico y no quería dejar pasar el tiempo.”

“Todo eso hizo que me aislara y no quisiera convivir con nadie por miedo e inseguridad, mismas que provenían de los comentarios que hacían sobre ella desde redes sociales”, continuó.

Sofía Castro la paso muy mal en gran parte de su adolescencia, y eso lo plática con sus seguidores en YouTube. La joven expresa que desde pequeña sufrió burlas por su aspecto físico.

Recuerdo que en quinto de primaria la molestaban mucho, y un día sus compañeras de clase se burlaron de ella porque se le cayó un botón de la camisa de su uniforme.

“Se me salió la panza y no saben la pena y lo mal que me hicieron sentir”, confiesa Castro.

Sofía tuvo que acudir con nutriólogos, terapeutas y todo eso hizo que poco a poco regresara su autoestima y confianza.

Pero en esa época, lo peor vino cuando su mamá comenzó a salir con Enrique Peña Nieto, el entonces Gobernador del Estado de México, y eso representó para ella más burlas y acosos.