Solicita ayuda para cuidar a sus padres

Brenda Escobedo solicita el apoyo de la ciudadanía para su padre, quien se encuentra solo en la colonia Las Moritas, su hija solicitó una casa de renta para sacarlo adelante, “dejé mi vida en Piedras Negras para hacerme cargo de él, puedo trabajar donde sea”, comentó.

El señor tiene 59 años de edad, padece cirrosis hepática y esquizofrenia, hace tres semanas se fue de Piedras Negras luego de escuchar que su yerno no lo quería en su casa. A los vecinos no les gusta que esté en la colonia por los constantes gritos y los niños le tienen miedo.

Brenda Escobedo tiene más familiares en Monclova, pero ninguno quiso ayudar a su papá, argumentan que su abuelita está enferma y el hermano también padece esquizofrenia.

Mediante redes sociales, su hija publicó lo siguiente: “Busco casa de renta o que me puedan prestar en Monclova, no muy cara por favor, la quiero para cuidar a mis papás ya no puedo seguir permitiendo verlos en estas condiciones, la pensé mucho para publicar esto pero ya no soporto no poder hacer nada por ellos”.

Comentó que hay gente de buen corazón y quien la conoce sabe todo lo que ha hecho por su familia. Periódico La Voz se contactó con ella y mencionó que tiene dos días de haberse mudado de Piedras Negras, donde vivía con su pareja, solicitó el apoyo de la ciudadanía para llevarse a su papá a un domicilio y buscar trabajo.

“La gente está molesta conmigo porque no lo quieren ahí, yo por eso pedía la ayuda en redes sociales, no les estoy pidiendo dinero. Alguien dijo que mi papá tenía Covid-19 y que no lo quieren ahí, solo quiero un mes en una vivienda para poder trabajar y sacarlo adelante, dejé mi vida allá para estar con él”.

Las personas que deseen apoyar a la familia pueden hablar al 8781087805 con su hija Brenda Escobedo.