Solicitan sanitizar urgencias

FRONTERA., COAH.- Después de que se diera a conocer el lamentable deceso de la Doctora Elisa Amaya Cruz, por complicaciones respiratorias, personal del área de urgencias de la clínica 9 del IMSS en Frontera exigieron que se les realice la prueba a todo el personal que laboró los últimos días con la Médico.

Esto porque temen desarrollar el virus y provocar un contagio masivo como el que se dio en la Clínica 7 en Monclova.

“Estamos consternados por la muerte de Elisa, ella trabajó hasta el pasado jueves, tenía una fuerte tos que ella aseguraba que era por un cuadro alérgico, pero el viernes se sintió muy mal y decidió atenderse en Monclova, todo fue muy rápido, falleció la madrugada del domingo”.

Los trabajadores quienes prefirieron omitir sus generales aseguraron de forma inmediata solicitaron al sindicato, al coordinador y a la dirección del nosocomio, aislar el área de urgencias y realizar la desinfección correspondiente.

Además pidieron se les realizará la prueba de COVID-19, debido a que más de 8 trabajadores laboraron junto a la Doctora.

“Ella vino a trabajar y como siempre cumplió con su obligación, gracias a dios no estamos recibiendo muchos pacientes, pues estamos operando solo con quienes van llegando y no se atiende el área de consulta general, hoy todos tenemos miedo de contraer el COVID-19 porque a Elisa no le realizaron la prueba para corroborar si padecía o no coronavirus”.

Mencionaron que de las tres peticiones que realizaron, solo se cumplió la de cancelar la atención por el área de urgencias mientras se determina de que falleció la Doctora Elisa, así como la desinfección del área de urgencias, no así el de realizar la prueba al personal para descartar que padezcan la enfermedad.

“Exigimos que nos hagan la prueba a todos para poder aislarnos a tiempo, no es justo que nos digan que no la van a realizar en 15 días si es que presentamos síntomas de la enfermedad, porque en este periodo podemos contagiar a más personas, lo que sería una grave falta a la salud de la población”.