Sólo deja Federación 80 mdp a obra pública

El estado de Coahuila continúa padeciendo la falta de obra pública por parte del Gobierno Federal, ya que para el 2021 no se cuenta con obra, y los únicos proyectos autorizados son de recarpeteo y arreglo de algunas carreteras.

Un presupuesto raquítico es el que destina para la entidad el Gobierno Federal, por lo que el mismo Secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), solicita a los representantes de la Cámara de la Construcción presionen a la Cámara de Diputados Federal para que aumente el presupuesto.

Raúl Flores González, Presidente de la CMIC, dijo que para este año se tiene una reducción drástica ya que de los mil millones de pesos que se destinaban anteriormente, únicamente se esperan 80 millones, los cuales serán destinados para recarpeteo.

“El presupuesto que tenemos es solo para repavimentación para el estado de Coahuila, como les he dicho varias veces, necesitamos infraestructura, el Gobernador esta trabajando con los libramientos, pero necesitamos ampliar la carretera a Monterrey, al norte, la parte de Rosita, Allende, es una tristeza que tengamos un presupuesto tan bajo”.

Mencionó que se ha solicitado en repetidas ocasiones mayores obras para Coahuila, pero no se ha tenido una respuesta por parte de la federación, ocasionando el cierre de empresas y otras están por cerrar.

Señaló que ante esta situación se prevén meses más complicados para los constructores al no haber obra, con lo que se ponen en riesgo miles de empleos.