Sospechan y descartan coronavirus en la región

PUBLICIDAD

No hay casos de Coronavirus en Monclova, Alberto Moreno Navarrete, Jefe de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 04 señaló que la sociedad solo debe hacer caso a la información emitida oficialmente la cual está a cargo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y de Roberto Bernal Gómez; secretario de Salud en Coahuila.

“Si hacemos caso a lo que no es oficial, se va a crear un pánico que no debe existir, hasta ahorita en los 8 municipios de la Región Centro no se ha presentado ningún caso de coronavirus”, señaló el epidemiólogo.

Señaló que en caso de detectarse un caso de Covid-19, la situación se mantendrá ermitica, pero no por mucho tiempo en menos de 24 horas el secretario y el gobernador serán los portavoces de dicha noticia.

“Me siento enfermo de Covid-19 y voy a consultar, pero a la hora que los médicos interrogan al paciente resulta que no es, se trata de un miedo infundado de tener el virus”, señaló.

Esto ha ocurrido en un promedio de 20 personas que han llegado con ciertos síntomas, pero no cumplen la definición operacional, por lo que aseguró que no hay casos confirmados, ni sospechosos.

Para que cumplan con la definición operación, lo primero que debe haber es que se tenga síntomas dificultad respiratoria, además de fiebre y tos, que se puede acompañar de dolor muscular, articular, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

El segundo filtro es que la persona haya estado en contacto con alguien que fue confirmado o que es sospechosos del virus. El tercer filtro es que haya estado en un lugar donde la transmisión es comunitaria, como España, Italia, Irán, Francia, China, Japón, Singapur, Corea del Sur y Estados Unidos en ciudades como Washington, New York y California.

LA PRUEBA DEL COVID-19 CUESTA 5 MIL PESOS.

El epidemiólogo mencionó que las pruebas son faríngeo (que se realiza frotando la garganta con un hisopo para detectar la presencia de bacterias) y también a través de las fosas nasales.

Dichas pruebas se envía al laboratorio en Saltillo, no se realizan en la región, se necesitan aparatos especializados y son pruebas costosas, la Jurisdicción Sanitaria 04 no lo puede costear en la Región, para llegar a un diagnóstico de Covid-19 la prueba cuesta alrededor de 5 mil pesos.

NO SE HA NOTIFICADO A LA JURISDICCION SANITARIA 04

Respecto a los dos casos de los que habló el doctor Ángel Cruz García Rodríguez; director del Hospital General Amparo Pape de Benavides, quien señaló que hay dos casos sospechosos y que las pruebas químicas fueron enviadas a Saltillo al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), el epidemiólogo Alberto Moren dijo desconocerlo, pero comentó que al detectarse lo primero que se debe hacer es informar a la Jurisdicción Sanitaria.

“Necesito preguntarle al doctor Ángel porque hizo esa declaración, está el epidemiólogo del hospital y el epidemiólogo de jurisdicción, a mí me debieron notificar y no lo hicieron, pero en el momento que haya un caso se sabrá a través de nuestro secretario de salud o gobernador”, comentó.

Comentó que tanto IMSS, ISSSTE, Magisterio, DIF y todas las instituciones privadas, tienen que notificar a la Jurisdicción Sanitaria 04 y ninguno lo ha hecho.

Comentó que cada uno de estos hospitales están adecuando un área para pacientes Covid-19, cada institución está haciendo sus adecuaciones para poder atender a los pacientes, pero mencionó que sino no se hace promoción no alcanzará ni este hospital ni en ninguno otro.

“Si no se hacen medidas de promoción y prevención, un edificio del IMSS se va a tener que ocupar, de preferencia, si se sienten enfermos, no andes en fiestas, yendo al súper, quédate en tú casa mejor, principalmente los adultos mayores”, comentó.