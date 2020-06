Sujeto irrumpe con su auto en manifestación por George Floyd y dispara contra una persona

Un sujeto invadió con su automóvil en medio de una manifestación en recuerdo de George Floyd, hombre asesinado por policías de Minneapolis.

Durante la noche de ayer domingo, un vehículo en color negro circuló entre los inconformes en la ciudad de Seattle, en un video difundido en redes sociales. Posteriormente, varios de los manifestantes le cierran el paso. Al interior, el conductor dispara su arma y después abandona su auto.

Un hombre afroamericano resultó lesionado por el arma de fuego. Al ver ello, el agresor intentó escapar, pero algunos manifestantes alrededor lo persiguieron. Agentes de policía lograron detenerlo.

El lesionado salió a pie y recibió atención médica en una ambulancia. La víctima refirió que quería proteger a las personas del agresor. Agregó que incluso pudo escuchar el sonido del disparo “alcanzándome el brazo”.

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye

— SeanNyberg (@SeanNyberg) June 8, 2020