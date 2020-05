Supera Toño al Coronavirus

PUBLICIDAD

Tras varias semanas de vivir con la peor de las incertidumbres por fin el resultado a la prueba de covid-19 que se practicó Antonio Cepeda Arellano dio negativo. “Gracias a Dios ya no tengo síntomas, ya se me normalizó mi respiración que era lo que me había quedado al final, ya no me agito y respiro muy bien”.

Periódico La Voz dio a conocer la historia de Antonio Cepeda Arellano, quien labora en una televisora local y quien decidió dar testimonio de lo que era vivir con coronavirus, la peor experiencia de vida que le ha tocado vivir.

Fue justo el 30 de abril cuando Antonio Cepeda compartió su experiencia, ese día decenas de personas salieron de sus hogares para festejar el Día del Niño sin pensar en las consecuencias.

“Ha sido más fuerte mi fe que mi sistema inmunológico”, señalaba el entrevistado de 49 años de edad quien se infectó de coronavirus.

Luego de que el padre de su pareja sentimental murió debido al Covid-19, Antonio Cepeda fue una de las personas que lo rodeaban que se practicó la prueba y un 7 de abril, le dieron el resultado, dio positivo al Coronavirus.

Su pareja no se contagió, pero tres integrantes más de su familia sí, su madre, su hermano y su hija, todos ellos fueron asintomáticos, también han sido responsables siguieron los protocolos estrictos, se mantienen aislados así cerraron el circulo y el virus ya no tuvo escapatoria.

Pero las cosas no fueron igual para Antonio Cepeda pareciera que así como contagió a su familia, también fue el escudo que los protegió de los síntomas, él si los padeció, hubo días y noches muy difíciles, al principio la pasó solo, encerrado en su habitación, hubo momentos en que incluso pensó que iba a morir.

Comentó que los síntomas fueron muy extremos, hubo pérdida de apetito, diarrea, mucha fatiga, el sueño lo absorbía en la cama, todo esto en un lapso de cinco días. No puedo olvidar esa noche en que me dio un ataque de tos muy fuerte dejó de pasar oxígeno a sus pulmones, batalló mucho para controlar su respiración, pero poco a poco lo logró.

“Me pegó fuerte, muy fuerte, hubo dos o tres noches que pensé que no la libraba, estaba solo en mi casa, mi hija se fue con su esposo, mi hermano y mi mamá en su hogar, yo me quedé solo y generalmente era en las noches cuando sentía más dolor, más fatiga, más temperatura”, comentó.

El 29 de abril le dieron los resultados de una segunda prueba de Coronavirus, nuevamente el resultado fue positivo. Los médicos dicen que se le formaron microcoágulos en las vías respiratorias, ya lo está tratando con un medicamento porque cuando caminaba o hacía cualquier actividad, incluso cuando hablaba se fatiga y tenía una ligera tos.

Fue el pasado lunes 27 de mayo cuando el resultado dio negativo, para él como para su familia, venció al Covid-19 y esto representa una segunda oportunidad de vida que disfrutará al máximo.

“En la vida normal nos ocupamos más del trabajo que de la mamá, los hijos, esto para mí ha sido una prueba que nos hace ver todo lo que no valoramos y que en este momento nos hace cambiar para bien”, señaló Antonio Cepeda.

Él y su familia hicieron de la incomodidad una verdadera oportunidad para unirse más en familia y descubrir a los amigos incondicionales, que están en las buenas y en las malas, pero también para reforzar su fe en Dios, además de valorar los detalles de la vida.