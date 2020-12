Surge brote de Norovirus en China; reportan 50 niños infectados

El mundo aún no encuentra una cura concreta para el coronavirus COVID-19, pero el surgimiento de un brote de otra enfermedad en China ya preocupa a las personas. En esta ocasión se trata del Norovirus.

Varios casos de este padecimiento se presentaron en la provincia china de Sichuan, donde se estima que hasta el momento hay aproximadamente 50 niños con el virus.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), “el Norovirus es un género de virus ARN de la familia Caliciviridae que, una vez adquirido, provoca casos de gastroenteritis de diversas intensidades. Éstas pueden tonarse graves en niños y adultos mayores”.

Hay tres formas habituales en las que se contagia esta enfermedad: la primera es por el contacto directo con una persona infectada, la segunda es tras el consumo de alimentos o bebidas contaminados y la tercera forma es por tocar superficies contaminadas con las manos, mismas que luego son llevadas a la boca.

Los CDC también indican que el Norovirus es un virus tipo Norwalk extremadamente contagioso. Entre sus síntomas destacan la presencia de vómitos, diarrea, fatiga, náuseas, dolores musculares, dolores de cabeza y fiebre.

La enfermedad no es nueva, por lo que se sabe que cada año afecta a alrededor de 65 millones de personas en todo el mundo. La mayor cantidad de brotes se presenta entre noviembre y abril.

También se sabe que el padecimiento principalmente afecta a niños y adultos mayores, a quienes les provoca gastroenteritis e inflamación en el estómago.

Para evitar contagiarse de Norovirus se recomienda tomar medidas de higiene básica como lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Otra sugerencia es manejar adecuadamente los alimentos.

#BREAKING: A new #norovirus outbreak has hit China’s southwest Sichuan Province, infecting over 50 children.

The World: We finally have vaccines for #coronavirus #China: I see your new coronavirus, and I raise you a New Norovirus!

— Syed Moayyed Jafri (@moayyedjafri) November 27, 2020