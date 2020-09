Suspenden a Presidente de la Asociación de Jubilados

PUBLICIDAD

Everardo Treviño Morales fue suspendido temporalmente de su cargo como Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Monclova, mencionó que por tal motivo no puede opinar ni intervenir en nada relacionado a su cargo

Dijo que siempre estuvo a la vanguardia de problemas de la asociación, banco, seguro, agua y todo lo que se presenta con los pensionados y jubilados, por lo que ahora hay otras personas que se hacen cargo de esos problemas.

Desde el lunes pasado lo suspendieron de su cargo, Everardo Treviño comentó que la decisión de separarlo del cargo fue de la Comisión de Honor y Justicia de la misma asociación, el motivo fue porque es el apoderado de la cuenta de jubilados y pensionados de Monclova.

Es decir que el dinero de la Asociación está en el banco, pero como presidente Everardo Treviño entregó un poder notarial donde salió electo, este está certificado por haciendo y pro el Registro Público de la Propiedad para ser el representante de la cuenta de la asociación.

Lo anterior, molestó a los integrantes de la directiva quienes mencionaron que todos deben estar aptos para hacer cualquier otro movimiento, además del presidente del comisionado de Honor y Justicia y del tesorero.

“Me dijeron que me ponían en receso, está bien, no hay problema ahorita soy el presidente pero estoy en receso, no sé quién esté en mi lugar exactamente, el lunes me dijeron que no estaban de acuerdo, firmaron y me notificaron por escrito y me dijeron que ya no fuera, pues bueno, no hay ningún problema”, comentó.

Dijo que le hicieron mayoría por eso no puede hacer nada, los estatutos dan facultad para suspenderlo, Everardo Ríos no quiso discutir porque su calidad moral no se lo permite, dijo que desde que entró al cargo él ha hecho todo por trabajar de la manera más honesta, pero no es válido que cualquiera vaya al banco, cualq2uiera haga cheques y demás movimientos.