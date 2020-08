Taylor Swift rediseña su disco ‘Folklore’ tras ser acusada de plagio

Sin embargo la felicidad ha durado poco para la cantante, que ha tenido que rediseñar el merchandising del álbum tras ser acusada de plagio del logo del disco.

Amira Rasool, fundadora de la marca de ropa de diseñadores africanos The Folklore, acusó a la estrella del pop de haber usado el logo de su empresa.

Espera un momento. Taylor Swift, una cosa es usar el nombre Folklore, pero también estás robando logotipos de mujeres negras», compartió en Twitter.

We’re already getting emails from Taylor Swift fans coming to our website asking about their digital album downloads….. pic.twitter.com/Urqb5wgRJS

— Amira Rasool (@AmiraRasool) July 24, 2020