Temen poco aguinaldo a obreros en resguardo

Los trabajadores de Altos Hornos de México que se encuentran en resguardo domiciliario ante el Covid-19, piden a la dirigencia del Sindicato Nacional Democrático que les den a conocer cómo se les promediará su aguinaldo, ya que en el mes de noviembre la empresa establece los criterios para el pago de esta prestación.

Durante el mes de noviembre AHMSA realiza un promedio en cuanto a la productividad, la asistencia, entre otros factores con los que se determina el monto que se pagará a cada trabajador.

Debido a esto los trabajadores en resguardo se mantienen en la incertidumbre porque no saben como se les evaluará para este pago, por lo que piden a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que se les informe.

El día de ayer los obreros de la Sección 288, se reunieron en el recinto sindical pidiendo que el próximo lunes acudan funcionarios del Nacional y den a conocer los criterios que se tomarán en cuenta.

“Existe incertidumbre, porque no sabemos como se vaya a hacer el pago de ahorro y de aguinaldo en cuanto al promedio, si no estamos acudiendo, no sabemos cuánto va a ser, nos dicen que se nos dará igual que a todos, pero no sabemos que va a pasar”, mencionó Jaime Dionisio Loyola.

Cuestionan si se les promediará a los trabajadores en resguardo con las últimas semanas laboradas, o se tomará como base el promedio que obtengan los trabajadores este mes y de que manera les impactará.

En cuanto al retorno a las actividades, señalaron que ante el aumento en el número de los casos es difícil que puedan regresar a la empresa, por lo que insisten que la empresa les de su baja voluntaria.