Tenemos el peor gobierno, en el peor momento”, comentó Gustavo de Hoyos Walter Presidente Nacional de Coparmex tras comprometerse en apoyar a los empresarios de la región para que Andrés Manuel López Obrador haga algo con la problemática que se vive en la Región Centro.

Acompañado de Marco Ramón delegado de la Coparmex en la Región Centro, además de Ricardo Sandoval presidente de Coparmex región Sureste, además de Gerardo Bortoni Presidente de la Unión de Organismos Empresariales y Raúl Flores presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Habló sobre la imperiosa necesidad de que el Gobierno Federal reconozca la gravedad de la situación económica de la región derivado del Covid pero particularmente por el tema de Altos Hornos de México que es el principal agente económico de toda la región.

El problema es como la situación ha llegado a afectar a miles de empleos perdidos, la cadena de suministros y proveedores estén en situación grave que amenaza con pasar de crisis de liquidez a una crisis de solvencia que puede llevar a la desaparición de todo tipo de empresas.

Gobierno Federal no hay disponibilidad de recursos pero AMLO empeñó su palabra que regiones que requieran recursos con plena justificación no quedarán desatendidas, por lo que hizo un exhorto a que voltee a ver la problemática de la región centro y carbonífera y cuanto antes se tomen medidas.

“Se necesita un traje a la medida de la problemática de la región, el problema de una empresa es de su dueño, pero son cientos de empresas es un problema social y eso es lo que estamos experimentando, si se siguen perdiendo empleos, no habrá programa social que pueda suplir lo que las personas en todo el mundo”, comentó.

Mencionó que formulará la petición a nombre de la delegación y centro empresarial con sede en Saltillo, invitó a empresarios de la región para organizarse y levantar la voz con fuerza.

“Percibo un gran cansancio porque han ido y venido, tocado puertas y los escuchan pero no los entienden, necesitamos resultados, no me toca darles recetas pero hay que considerar todas las opción incluidas las movilizaciones, pero la decisión de estrategia intensidad y tiempo es decisión local”, comentó.

Dijo que cualquier decisión será apoyada, por lo pronto harán que la preocupación la conozca el presidente, el Secretario de Hacienda y esperarán por lo menos medidas provisionales.

ESTRATEGIAS QUE DEBERÍAN IMPLEMENTARSE.

Las empresas que han recibido a pesar de que no han podido recuperar sus ventas, apoyo temporal en la nómica para mantener empleos, un apoyo que puede ser en nivel más bajo de remuneración e ir disminuyendo paulatinamente, por un periodo de 3 a 6 meses.

Incentivos a la contratación, empresas no están abriendo más plazas de trabajo por el miedo de no poder vender, si el gobierno aporta 6 mese sociales de la remuneración de un nuevo trabajador, el empresario sea obligado a cuando menos 6 meses más y con esto lograr detonar miles de empleo por lo menos por el siguiente año.

Que todas las personas que perdieron su empleo y que puedan documentar que lo están buscando y no han encontrado, se apruebe por lo menos el ingreso mínimo vital, existen recursos para esto.

Gobierno antiempresarial, el principal causante de la desaceleración económica, un gobierno nocivo que genera un daño en el desarrollo del país, el Gobierno ha generado incertidumbre, no apoya a la recuperación y daña sectores específicos como el energético, ha sido un detractor de desarrollo económico.