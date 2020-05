A sus 71 años de edad, María Luisa Reyna Zúñiga hace lo posible para subsistir durante la contingencia del Covid-19, vende ropa fuera de su domicilio para pagar los servicios básicos y tener algo que comer día a día. Pidió el apoyo de la ciudadanía para que compren sus artículos o le donen alimentos.

Durante los últimos años, María Luisa visitaba diariamente los domicilios de la colonia Asturias, limpiaba los patrios, el interior de las casas y planchaba ropa para llevar la comida a su mesa. Salí a las 8:00 de la mañana y regresaba a la 1:00 de la tarde, para que el sol no la agarrara en el camino.

Vive en la calle Silvestre Flores número 2015, lugar que compartió con su marido quien falleció hace ocho años, de no ser porque él compro la casa, su situación sería aún peor, narro a periódico La Voz.

Tiene dos hijas, una de 50 años que padece discapacidad y hace poco tiempo la tuvo que hospitalizar, la otra tiene 46 años y está casada. María Luisa padece de hipertensión, pero eso no la detiene para salir adelante durante la contingencia del Covid-19, pertenece a la población vulnerable y por eso decidió vender ropa en el exterior de su domicilio.

“Antes trabajaba ayudándoles a las personas en sus casas, a barrer, trapear aun con mis dolores, y ahora ya no me dejan por la pandemia, me ayudan regalándome ropa y más cosas. Nadie me va ayudar, yo sola tengo que salir adelante aunque ya no pueda”

Mencionó que a veces no tiene ni para las tortillas y en los últimos días ha logrado buena venta de la ropa y más artículos, pero no es suficiente para comprar alimentos y pagar los servicios de luz y agua, que son de 550 pesos y de 275 pesos.

“Ahora tengo que esperar hasta julio la ayuda del gobierno federal porque nos adelantaron dos pagos, no hay quien me traiga despensas, quisiera que las personas me ayudaran comprándome mis cosas o en lo que ellos puedan”.