Termina la era de CR7 y Messi en Champions

TURÍN, Italia.- Es el fin de una era. Cristiano Ronaldo y Leo Messi, los jugadores que coleccionaban títulos como los mejores futbolistas del mundo, dos de las estrellas que se ubican dentro los mejores pagados y cuyos nombres son conocidos en todos los rincones, están fuera de la Champions League.

Desde la temporada 2004-05 no se veía unos Cuartos de Final sin ambos jugadores, de acuerdo a información de @MisterChip.

Ayer fue eliminada la Juventus, equipo donde milita Cristiano desde el 2018, la presencia del astro no fue suficiente para poner a la Vecchia Signora en los Cuartos de Final.

El ex jugador del Real Madrid no pudo hacerse presente en el marcador de vuelta, y además tuvieron que aguantar que el Porto hiciera la hombrada al jugar desde el minuto 53 con un hombre menos, tras la expulsión de Taremi. El “Comandante” tiene contrato hasta mediados del 2022 y todavía no hay versiones de una renovación.

Es el fin de la era de estos astros, que ahora tendrán que dejar su sitio para nuevos exponentes que buscará darle brillo en las siguientes fases a la Champions.

En el encuentro de hoy, Messi no pudo echarse el equipo al hombro para remontar la pasada losa de un 4-1 que les aplicó en la ida el PSG.

La “Pulga” hizo un golazo, pero luego falló un penal, demostrando cuánta presión hay a sus espaldas, con el fantasma latente de su salida del Barcelona, donde todo apunta a que pronto llegará a su fin su relación, al menos en el papel y de manera oficial, porque su mente hace meses que ya no está en la institución blaugrana, esto a pesar de la llegada de Joan Laporta como nuevo presidente del equipo.

Durante varios años, Messi y Cristiano se disputaron el Balón de Oro y “The Best” de FIFA, ambos saben lo que es ganar la orejona; el portugués con el Manchester United y el Real Madrid, el argentino solo con el Barsa.

El portugués tiene un valor en el mercado de 60 millones de euros, de acuerdo con Transfermarket, mientras que Messi está cotizado en 80.