¡Terror espacial! La NASA comparte sonidos siniestros del universo para este Halloween

Debido a que se acerca el tan tenebroso día de Halloween, la NASA ha querido darle un regalo a la humanidad, pues, con ayuda de sus naves espaciales, ha recopilado una colección de “sonidos siniestros” para ambientarnos en estas fechas.

Con base en un comunicado emitido por la agencia, la lista de reproducción SounCloud Halloween está “llena de ‘gemidos’ y ‘silbidos’ de nuestro universo que asustarían a las criaturas más macabras”.

Entre los sonidos se encuentran los temblores en Marte: el módulo de aterrizaje Mars InSight de la NASA ha medido y registrado, por primera vez en la historia, un probable “martemoto”, lo cual se registró en 2019.

De igual manera, se incluyen sonidos del universo antiguo, pues hace 13 mil 800 millones de años, cuando nuestro universo estaba vacío de estrellas y planetas, era solo una bola de plasma caliente, una mezcla de electrones, protones y luz. Dichos sonidos fueron capturados por la nave espacial Planck de la ESA.

También, se incluyen “melodías” del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los telescopios nos dan la oportunidad de ver cómo se ve el centro galáctico en diferentes tipos de luz, y la sonificación es el proceso que traduce los datos en sonidos.

🔊 Our new @SoundCloud playlist captures all the creaks, howls, and cackles of our universe. This #NASAHalloween, dive into the deepest depths of space: https://t.co/unCW8BG9SN https://t.co/EfBS1p29q5

— NASA (@NASA) October 28, 2020