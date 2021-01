Thalía pide oraciones por la salud de su abuela Eva Mange

“Hoy 18 de Enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Marquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables” Thalía. Cantante, actriz y empresaria.

Sin ahondar en detalles, la cantante y empresaria Thalía pidió a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram, rezar por la salud de Doña Mange: “oraciones y luz para que recupere pronto salud que se ha visto comprometida”, citó para posteriormente agradecer las muestras de apoyo y cariño así como las felicitaciones por el cumpleaños 103 de su abuela.

Las reacciones no se hicieron esperar, mientras algunos no tardaron en mandarle mensajes de apoyo y luz, otros más le pidieron a Thalía ir a visitarla y algunos reprobaron que la señora no tenga médicos y enfermemos que se encarguen de ella y es que el dinero no parece ser problema para la familia.

“Si tanto te ha preocupado su salud..¿Por qué no tiene a alguien de confianza que la esté cuidando? Creo que te sobra el dinero y el amor”, “Visítala hermosa, date un tiempo”, “¿Inaceptable? Eso es maltrato y abandono. Se supone que debería estar con los mejores médicos. Deberían buscarle otro cuidador”, “¿Ya le mandaste regalo o puro post? Luego Laura Zapata viene a despepitar”, “Por qué está en pésimas condiciones teniéndote a ti que te sobra el dinero. Deberías tenerla en casa, en un apartamento para ella, con su propia enfermera”, “Qué lamentable. Le enviamos bendiciones y mucha luz”, son algunos de los comentarios.

Abuela de Thalía sufrió maltratos en el asilo donde se encontraba

Fue Laura Zapata quien denunció públicamente los maltratos que sufrió doña Eva Mange. A través de Twitter, la villana de telenovelas mostró imágenes de las llagas que su abuela tiene en el cuerpo. No está claro el origen de sus 9 escaras decúbito por lo que ya se inició una investigación para encontrar a los responsables.