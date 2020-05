Tiene reunión virtual elenco de ‘Amarte Duele’

PUBLICIDAD

El elenco de Amarte Duele realizó una videollamada para celebrar el 18 aniversario del estreno de la película.

Los fans de la película pudieron ver a sus protagonistas a través del programa 24 x Segundo, conducido por Óscar Uriel.

Martha Higareda (Renata), Ximena Sariñana (Mariana), Zaide Silvia (Claudia «La Güera»), Luis Fernando Peña (Ulises), Poncho Herrera (Francisco) y Armando Hernández (Genaro), recordaron emotivas anécdotas que vivieron durante la grabación.

Marta Higareda recordó con emoción la que fue su primera incursión en el cine por un golpe de suerte vía correo electrónico.

«Había hecho teatro, pero no conocía cómo entrar al cine, entonces se me ocurrió escribir una carta a la página de internet de Amores perros diciendo lo mucho que me había emocionado la película, el cambio que había hecho en mí, el cine mexicano y todo este rollo y diciendo que soy actriz, que alguna vez me dieran una oportunidad y Martha Sosa me contestó a mi correo”, expresó.

Por su parte, Luis Fernando Peña, quien fue nominado al Ariel como Mejor Actor por su personaje Ulises, confiesa con humor que todavía en la calle los fans lo recuerdan por su famoso grito del final de la película: ¡Renata!.

«Me acuerdo de ese llamado porque fue larguísimo, cansado. Todavía muchos, cuando me ven en la calle, me gritan ‘Ahí va el Renata!’. Recuerdo que Armando y yo jugábamos a los volados en Santa Fe, y el que perdía pagaba las hamburguesas o las paletas para todos», mencionó.

Ximena Sariñana, quien fue una de las grandes villanas de la película, bromeó al respecto de que su personaje de la adolescente alcohólica y problemática le ha provocado el disgusto del los fans hasta la fecha.

«Es un guion que para mi mamá era muy importante escribir, porque claro, ella tenía una hija adolescente con todas esas facetas: enamorarse perdidamente, la música, las cosas, el arte y me encantó interpretar un personaje tan memorable, tan odiado, incomprendido como lo fue Mariana y cómo sigue haciendo hasta a la fecha… ¡me persigue ese personaje!», bromeó.