Tiene todo nuestro apoyo: Arturo Carmona emprenderá acciones legales contra el agresor de su hija

Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villareal, reveló ayer, Día Internacional de la Mujer, que sufrió una agresión sexual por parte de un familiar.

La joven decidió hacer público su caso a través de una publicación en Instagram, en la que recibió el apoyo de muchas personas, entre ellas de su padre, quien apenas se enteró.

Después de que Melenie Carmona relatara que fue víctima de acoso sexual por parte de un familiar cuando ella tenía 16 años, Arturo Carmona escribió un comentario en la publicación que realizó su hija en el que confirmó que se enteró ese mismo día y que le dolía que su hija no hubiera acudido a él antes.

«Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto», se lee en el comentario del conductor.