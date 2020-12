‘Todo sacrificio tiene su recompensa’

PUBLICIDAD

El béisbol mexicano tiene nuevos inmortales en el Salón de la Fama, estarán ingresando Matías Carillo actual mánager de las Ligas Menores de los Campeones de la LMB Acereros de Monclova, Vinicio Castilla, Isidro Márquez, José Luis Sandoval, Eduardo Jiménez, William Serrel y el cronista Jorge Menéndez.

El manager campeón de Acereros de Monclova en la Liga Norte de Coahuila, encargado de trabajar con los prospectos y talentos de la Furia Azul, Matías Carrillo expresó su sentir para los lectores de Periódico La Voz, sobre el ingreso de su persona al Salón de la Fama en el béisbol mexicano, el sueño dorado de cualquier pelotero.

“Me siento feliz y contento por todo lo que hice durante toda mi carrera, esta es la recompensa de una larga carrera donde estuve día con día, lo que es el béisbol algo que no fue fácil, estar fuera de tu casa lejos de la familia, esforzándonos siempre dando el extra no en una semana un año sino una carrera de 26 años dándolo todo, gracias a ello ahora estamos consiguiendo algo que es de lo más bonito en el béisbol, me siento contento, orgulloso de pertenecer al salón de la fama.

Estoy agradecido de toda la gente que me apoyo en momentos de mi carrera que fueron difíciles, que me dieron la mano y el apoyo para salir adelante, activo como jugador agradecido con la familia Peralta con quien jugué muchos años en LMB con Tigres, Petroleros de Poza Rica. Agradecido con el Ingeniero Peralta que en paz descanse bien agradecido.

Ahora contento y agradecido con la Familia Benavides que encabezan la organización de Acereros de Monclova, a licenciado Gerardo Benavides Pape, al licenciado Gerardo Benavides Dávila, a José Meléndez, Valentín Gámez, Sergio Atwell, gracias a ellos que depositaron la confianza en mí para trabajar con los jovenes.

Y como lo he dicho siempre a ellos, a la prensa a mí no me quita el sueño estar en equipos grandes, lo que me quitaría eso sería que me sacaran de un terreno de juego, yo estoy muy feliz y contento trabajando en las Ligas

Menores con Acereros de Monclova. Al igual extiendo mi agradecimiento para los equipos que me dieron la oportunidad de jugar en invierno Ostioneros de Guaymas, Águilas de Mexicali, Cañeros de los Mochis, también con los equipos donde he estado como cuerpo técnico y ahora hasta la fecha.

Bien agradecido, gracias a Dios ahora que ya estamos en el salón de la fama otro logro más, lo único que me resta decir es que voy a estar dentro del béisbol hasta que me muera, que bonito que sigo trabajando con los jóvenes inculcándoles el bonito béisbol, estoy sin palabras no me queda más que decir gracias”.

Así fue como se expresó sobre su ingreso al salón de la fama, en su carreta tuvo paso por categoría Doble A, jugó para las organizaciones de Cerveceros de Milwaukee y Florida Marlins en los años 1991,1993 y 1994, sus números de por vida en MLB fueron 107 juegos jugados, 191 turnos al bate, 17 carreras anotadas, 48 imparables, 12 carreras impulsadas.

En LMB dentro de los registros que hay a partir de 2005 al 2009, son 445 juegos jugados, 1453 turnos al bate, 270 carreras anotadas, 456 imparables, 52 cuadrangulares, 255 carreras producidas y un porcentaje de .314 en Average.