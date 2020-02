“Todos los hombres son infieles”: Yadhira Carrillo justifica ‘canas al aire’ de Juan Collado

PUBLICIDAD

Yadhira Carrillo asegura que una infidelidad por parte de su marido no sería un motivo para separarse de él.

En una de sus recientes visitas a la prisión en donde se encuentra el abogado Juan “N”, la actriz habló con la prensa sobre cómo está su relación en estos momentos.

“Yo siempre lo he dejado ser, que haga lo que necesita, el tiempo que necesita. No soy una persona que está atrás de Juan, nunca pensando ‘¿dónde estás, a qué hora llegas, con quién estás?’, no, nunca”.

¿Le ha perdonado infidelidades?

Cuando la prensa cuestionó a Carrillo si ha tenido que perdonarle alguna infidelidad a su marido, la actriz se sinceró y esto dijo:

No es que perdones o no una infidelidad, es que creo que es importante también sentarse y hablar, ver lo que está pasando, porque yo siento que todos los hombres son infieles o el 99.99 por ciento siento que son infieles”.

¿Dispuesta a perdonar los resbalones de su marido?

La actriz agregó que estaría dispuesta a perdonar un resbalón de su marido porque una relación hermosa no se puede romper con una infidelidad:

“Siento que a veces una relación hermosa no se puede romper porque un hombre tuvo una cana al aire o un resbalón. Yo sí soy muy fiel. Siempre le he dicho en el momento en que tú ya no estés a gusto, en ese momento yo soy la primera en que te digo que ‘yo me retiro’”.