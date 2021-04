Toni Rodríguez, voz de Misato de Evangelion, muere a los 51 años

Una noticia triste para el mundo del anime y el doblaje en México; se dio a conocer la muerte a los 51 años de la actriz Toni Rodríguez , conocida por haber interpretado a Misato Katsuragi en el doblaje latino de ‘Evangelion‘, además de hacer voces en juegos como ‘League of Legends’ y ‘Mortal Kombat’.

La noticia de la muerte de Toni Rodríguez la dieron varias personalidades del doblaje mexicano, como Lalo Garza y René García, quienes expresaron sus condolencias y pesar por el fallecimiento de quien fuera amiga y compañera de profesión.

Las causas de su muerte no se han dado a conocer; no obstante, se sabe que el fallecimiento ocurrió en la mañana de este 22 de abril de 2021. Habrá que esperar un comunicado oficial por parte de familiares u organizaciones relacionadas al doblaje y la actuación.

Si bien se le conocía mayormente por su trabajo en ‘Evangelion‘ interpretando a la teniente Misato Katsuragi ; el trabajo de Toni Rodríguez era amplio en el mundo del doblaje, la actuación y la locución, estando al frente de varios proyectos.

Toni Rodríguez comenzó su carrera a los 20 años, en la popular serie ‘Beverly Hills 90210’, donde interpretó a Donna Martin; algo curioso es que fue con este proyecto donde aprendió a hacer doblaje. Posteriormente la escuchamos como Libby Chessler en ‘Sabrina, la bruja adolescente’.

A partir de ese momento comenzó a ser requerida en varias obras importantes como en el redoblaje de ‘La Cenicienta’, la mencionada ‘Evangelion’, ‘Death Note’, ‘League of Legends’, ‘Mortal Kombat 11’; así como la dirección de ‘NCIS’, ‘El Gran Hotel Budapest’, ‘Dreamworks Dragones’ y ‘Plaza Sesamo’, entre muchos otros.

Algo a destacar es que ella no retomó al personaje de Misato para la versión en español de las películas ‘Rebuild of Evangelion’ ; aunque se le puede escuchar en un diálogo en ‘You Can (Not) Advance’.

Descanse en paz, Toni Rodríguez.