Trifulca costó 24 mil pesos

PUBLICIDAD

La familia que desató la riña en la colonia Hipódromo tuvo que pagar 24 mil 500 pesos por diferentes cargos, hubo cinco personas detenidas y de todo esto solo quedaron memes y stickers que se divulgan en redes sociales, aun así la familia buscará que las cosas no queden así pues aseguran que la autoridad también merece ser castigada por el trato que recibieron.

María del Socorro Reyna Ramos es una de las personas que participó en el altercado y de quien circula imágenes cuando sufrió un desmayo ya que es diabética y la impresión de todo lo que estaba ocurriendo le afectó.

Señaló que el pleito empezó cuando su sobrino llegó a su domicilio en el tráiler sin caja, ya estaba estacionado con autoridades llegaron con la intención de aplicarles una infracción porque está prohibido que unidades de carga pesada transiten por colonias.

Cuando salieron más integrantes de la familia que vieron que los policías ya tenían “arrecholado” al conductor del tráiler, esto causó molestia y empezaron las palabras insultos hasta que la situación se salió de control.

María del Socorro mencionó que en total pagaron 14 mil 600 pesos por daños, además de 4 mil 500 pesos por tres amparos, cada uno de estos de un costo de mil 500 pesos que al final no sirvieron de nada y la multa de 4 mil 500 pesos al conductor del tráiler.

La familia ya está haciendo asesorada por una licenciada, la afectada comentó autoridades están impuestos a quien nadie los enfrenta pero con su familia no iba a hacer lo mismo.

“Eran muchos policías nosotros éramos pocos y no podían con nosotros, mandaron a traer más patrullas como si hubiéramos matado a alguien, ya me hablaron familiares, ya vinieron a verme hermanas de Laredo y hasta noticia nacional fuimos”, comentó.

Comentó que no son de pleitos, pero en el momento estaban molestos, nunca habían tenido un problema similar y aunque les da pena, están tranquilos porque sus vecinos saben que no son gente de conflicto.

“Me llevaron a mí, a mi hija, mi hermana y a dos hombres que son mi cuñado y mi hijo, si se hubieran llevado al del garrote hubiera sido más dinero todavía”, comentó.

La gente que los conoce hasta les han pedido autógrafos, a pesar de haber pagado mucho, la familia ve los memes que se generaron en redes sociales y lo único que hacen es reírse, además de seguir creando controversia pues aseguran que esto no se va a quedar así.