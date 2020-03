‘Triste payaso’ por cuarentena

PUBLICIDAD

Uno de los payasos más emblemáticos de Monclova volvió a ser noticia luego de no respetar la cuarentena y aferrarse a trabajar en las calles.

“Yo respeto a la autoridad, la verdad uno trabaja al día, andaba ganándome el pan a un metro o metro y medio de distancia de las personas, de hecho no hablaba, me sentía raro porque les hacía señas para agradecer y me retiraba”, señaló Bombón Bombochas.

Todos tienen miedo por el Covid- 19, pero en el caso de Guadalupe Juan Tomás Valerio de 42 años de edad, la necesidad de trabajar es mayor pues no tiene un empleo formal y sus únicos ingresos son como payaso callejero.

Por esta razón no hizo caso a la recomendación del oficial que se lo pidió en dos ocasiones que se marchara.

Diariamente sale a la calle y se ha convertido en el superhéroe de la familia, es el sostén de su casa, por eso mismo seguía trabajando con seguridad y prudencia solo un tiempo al mediodía y otro rato en la tarde.

“El oficial me dijo que me retirara por mi seguridad, no le hice caso, regresó y me dijo que me iba a llevar, no me trataron mal, solo que yo por necesidad no me fui a mi casa”, comentó.

La gente lo conoce, saben quién es Bombón Bombochas, no le tiene miedo al frio, al agua, al sol, ni a las altas temperaturas y aunque tuviera temor, la necesidad lo hacía trabajar.

Tiene poco que cambió de domicilio de Frontera a Monclova, está por vencer la renta, los servicios de su hogar por eso necesita trabajar.

Los tres niveles de gobierno se pusieran de acuerdo para condonar impuestos, porque en estos tiempos ni los empresarios tienen.

Hay que ser conscientes de la necesidad de las personas, pues él incluso ha ayudado a las personas a cruzar la calle, porque un día llegará a esa edad.

“Si alguien quiere que le ayude a limpiar su patio, yo voy porque me gusta ganarme el dinero, ese es mi afán, me gano las monedad”, señaló.

Se mostró sorprendido por tanto apoyo de la gente y llorando agradeció el cariño

a su personaje.

“Es difícil que alguien me dé una moneda por la nada, a mí no me gusta causar lástima, me la paso aquí, me dicen ya vete a tú casa pero estoy trabajando, no estoy hambriento, es que me gusta el trabajo, sé que quedarme en casa me va a afectar”, señaló.

Aun así dijo que siempre las cosas negativas las convierte en positivo, estos días en su hogar le servirá para idear cosas nuevas, para que después haya un Bombón Bombochas renovado, con otros actos y así en lugar de decir que la pandemia lo dejó tirado, es decir esto lo dejó de pie y más fuerte.