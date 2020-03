Trudeau y su esposa se ponen en cuarentena, ella tiene síntomas de Covid-19

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se puso en cuarentena voluntaria, después de que su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, presentara síntomas parecidos a los del coronavirus (Covid-19), razón por la que también está aislada.

Trudeau trabajará desde su casa por precaución, mientras los resultados de la prueba de coronavirus de su esposa están listos.

Sophie Grégoire regresó recientemente de Londres. La noche de este miércoles, experimentó fiebre leve, por lo que acudió a los servicios médicos y se sometió a una prueba para descartar Covid-19.

Mientras se obtienen los resultados, ella y Justin Trudeau permanecen autoaislados en su residencia; los síntomas han disminuido, informó RT.

First Ministers Meeting postponed after Prime Minister Justin Trudeau decides to self-isolate and work from home. PMO says PM’s wife Sophie Grégoire Trudeau is in isolation after exhibiting mild flu-like symptoms. She recently returned from an event in the UK.

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) March 12, 2020