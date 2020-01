Un ‘Chicharito’ ambicioso

No me buscó Chivas y no podía jugar ahí (sería su tercer club en el mismo año futbolístico). Para acabar con lo de Chivas, siempre he dicho que es el equipo de mi vida y de mi amor, pero sólo me han buscado una vez, fue antes del Mundial (Rusia 2018) hablé con (Matías) Almeyda y le dije que quería seguir en Europa, nunca más estuvimos ni cerca», acotó.