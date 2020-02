PUBLICIDAD

El movimiento nacional de “Un día sin mujeres” no significa mucho para mujeres que fueron entrevistadas por Periódico La Voz, la mayoría de ellas mencionó que lo que hace falta es fomentar los valores y más que eso, trabajar en el respeto y amor así misma.

No salir a trabajar, no llevar a los hijos a la escuela y en general no hacer las actividades que normalmente se hacen, no es garantiza nada, ni siquiera crear conciencia en el sexo opuesto.

“Está difícil, en muchos trabajos nos pondrán la falta, nos llamarán la atención, hace falta trabajar en los valores, porque están por los suelos, los niños de ahora solo están enfocados en el celular, los papás de hoy no quieren batallar”, comentó Yolanda Barrientos, es Contador Público, mencionó que es triste todo lo que está pasando y que ella se sumará al proyecto con otro tipo de acciones, pues comentó que sí acudirá a trabajar.

Martha Salazar quien es ama de casa y vende taquitos de olla, comentó que lo que realmente es necesario es inculcar a los hijos valores, pero los padres de familia no tienen criterios.

“No tiene caso un día sin mujeres, como mujeres debemos ser responsables, tener criterio, si permitimos que nos maltraten, desde la primera vez que nos maltrataron hay que poner los pies sobre la tierra o caminamos parejo o caminamos, pues oye”, señaló.

Dijo que de alguna manera apoya a las mujeres violentadas, pero no acepta el día sin mujeres.

“Yo apoyo cuando nos pongamos las pilas, cuando realmente empecemos a educar a nuestros hijos, yo fui una mujer violentada y una señora me dijo si usted se deja, le van a pisar el cuello, agárrese, a estas alturas a mí nadie me hace nada, me respetan y educo a mis hijos, sé de casos en que golpea a la mujer, anda el policía corriendo de tras del abusador y al final dicen no se los lleven porque es mi esposo, ponte las pilas, caramba, desempiojate”, señaló Martha Salazar.

Jazmín Hernández, ama de casa y cajera dijo que como sociedad hace falta impulsar los valores, ser buenas personas, de respeto, queremos igualdad como mujeres, el respeto se gana, pero sobre todo el respeto a una misma, no permitir que nos hagan daño y no caer en ese círculo de maldad en decir si me haces me la pagas.

“Por una parte está bien que haya ese tipo de protestas, ahorita la situación está difícil, pero yo creo que más que nada, está en nosotras, en cuidarnos, no podemos dejar de hacer las cosas que normalmente hacemos”, comentó.

María Galindo Martínez, trabajadora de limpieza dijo que años atrás sufrió acoso en la calle, en una ocasión la persiguieron un grupo de hombres, le comentó a sus padres, hablaron a la policía y detuvieron a uno de ellos.

Dijo que es muy triste ver noticias a diario de feminicidios, personalmente siente feo aunque no las conocía, por lo que señaló al primer golpe hay que alzar la voz y no aguantar, no callarse, es difícil pero se puede salir adelante.

“Es difícil, yo soy madre soltera, pero se puede salir adelante en lugar de estar aguantando que nos maltraten, hay que apoyarnos como mujeres”, comentó.

Claudia Zertuche ama de casa y vendedora de productos comentó que lastimar a una mujer no está bien, dijo que tenemos los mismos derechos y responsabilidades en casa, en el trabajo, en donde sea es igual.

“Siento coraje, impotencia cuando veo una noticia de violencia a ala mujer, pero hay que cambiar leyes y que se apliquen como debe ser, hay mujeres que fueron violentadas denunciaron y nunca se hizo nada, está también en uno buscar ayuda y hacer que le den seguimiento”, comentó.

Dijo que en el trascurso de su vida sufrió violencia, envió a la cárcel a su agresor, en esa ocasión se armó de coraje e hizo lo correcto, no buscó venganza, solo que autoridades se hicieran cargo.

Wisary Cruz, de 22 años, ama de casa comentó “Es una gran ola de violencia, aquí en la región está el caso de la señora Chayito, era mi vecina, de un día verla y al otro día saber lo que le pasó, no sabía que su esposo la maltrataba, si me hubiera enterado lo hubiera denunciado”, comentó.

Zaida Chávez de 27 años de edad trabaja en una farmacia, dijo que apoya el movimiento y faltaría aunque le descontaran el día pues nadie merece morir así, de una forma cruel, pero comentó que es necesario más vigilancia.

Alejandra Abrego de 28 años de edad, trabaja en Trinity, es madre de familia señaló que el paro nacional no serviría de nada.

“Si nos unimos como nación, hacemos algo contra esto puede ser mejor, podemos desaparecer por un día, pero ¿para qué? da coraje y rabia ver que mataron una mujer, pero hay que trabajar en hogares, con esposos e hijos, valorarse como mujer, si no nos valoran, pasamos por violencia lo mejor es retirarnos y valorarnos”.

Miriam Martínez de 24 años de edad señaló “No me van a pagar y probablemente me puedan correr, hay que seguir con la vida, lamento lo que le ha pasado a las mujeres, pero no dejaría de hacer mis cosas por eso, principalmente hay que cuidarnos a nosotras mismas, apoyo las marchas no como lo hacen las feministas porque es ridículo, pero si me vestiría de rosa pero no salir es mostrar que tenemos miedo”, Miriam Martínez de 24 años de edad.