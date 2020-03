‘Un estilo de vida alrededor del beisbol’: Esteban Ábrego

PUBLICIDAD

El béisbol es un deporte que da y quita en la vida, así lo ven quienes se dedican a practicar este deporte, en Monclova hay jugadores destacados, no todos logran debutar en el máximo circuito que es la Liga Mexicana de Béisbol otros lo practican por hobbie y hay quienes llegan hasta liga del norte de Coahuila donde se mantienen a un nivel fuerte del rey de los deportes.

El caso del Monclovense Esteban Jacob Abrego Rivera, a sus 27 años sigue vigente en el rey de los deportes, no logro ser observado por algún equipo por no tener el “nombre” para ser proyectado, siguió con sus proyectos de vida siendo hoy en la actualidad un Ingeniero que lleva un estilo de vida sano y logró debutar en la liga del Norte consiguiendo destacar y firmar con una franquicia fuerte de la liga como lo son los Tuzos de Palaú.

¿A qué edad comenzó la práctica del béisbol?

Empecé como la mayoría de los niños que sueñan con ser profesionales algún día, desde las infantiles a los cuatro años, siendo el más pequeño de mis dos hermanos, me llevan una diferencia de cuatro años, pero yo los acompañaba a sus entrenamientos y ahí comenzó todo.

¿Quién te inculco el amor por el juego?

Mi papa fue el principal impulsor junto a mis hermanos nos formó en las filas de los Bravos de Facsa de aquel entonces en las infantiles.

¿Qué posición es la que más juegas?

Naturalmente siempre me he desempeñado en el infield, regularmente siempre jugué la segunda base, pero puedo cubrir otras posiciones depende las necesidades del equipo con el que yo me encuentre jugando, no nos cerramos a jugar en un solo lado, ya que eso abre más oportunidades.

¿Cómo fue el béisbol en la adolescencia?

Mis padres Francisco Abrego que en paz descansé y mi Madre Leticia Victoria Rivera siempre estuvieron ahí conmigo, fue difícil porque en esa etapa de la vida conocí a mucha gente teniendo la posibilidad de participar en torneos nacionales e internacionales, siempre era difícil estar peleando por un sueño.

¿Alguna vez fuiste pretendido para firma con algún equipo?

Como parte de mi formación logre tener una beca deportiva en Saltillo, Coahuila para pertenecer al Club Saraperitos en donde estuve dos años a los 15 años de edad, luego regrese a Monclova por cuestiones personales y decidí continuar con mis estudios.

¿Llego el momento de la liga del Norte como ha sido tu experiencia en este circuito?

Eso fue algo que anhelaba con muchas fuerzas, estuve trabajando bien duro cada año solo que no tenía un nombre como muchos otros que llegan recomendados, empecé en el 2018 con los Ferrocarrileros de Frontera, pero mi debut oficial fue el año 2019 con los Diablos de Nadadores donde tuve un buen promedio de bateo arriba de los .300 en average, siento que fue algo bueno para ser mi primera vez, ya que ahí se juega contra extranjeros que el tenerlos como rivales o compañeros hacen que te exijas más para estar al nivel.

¿Cuáles han sido tus mayores logros?

El más reciente fue el campeonato el año 2019 con los Blue Jays en la liga Suarez Villastrigo, en 2004 participar en un nacional realizado en México donde obtuve el campeonato de picheo y subcampeonato de bateo en ese torneo. Estuve como seleccionado para asistir a un torneo internacional en Caracas Venezuela.

También un campeonato de imparables y dobles en la Suarez Villastrigo en 2018. Y además tener mucha salud para seguir practicando el deporte que más nos gusta.

¿Qué les puedes decir a todos esos jóvenes que quisieran dedicarse al béisbol?

Que tengan mucha dedicación y que siempre den el extra, si a mí me decían que corriera 30 min yo corría el doble, dar de más siempre hace la diferencia con el resto de los aspirantes, pero nunca dejen de estudiar ya que si uno sufre de alguna lesión siempre debe tener otro respaldo para poder salir adelante.

¿Qué ha sido lo más difícil dentro de tu vida deportiva?

Lo más complicado ha sido darme a conocer como beisbolista en Monclova, cuando llegué de Saltillo había perdido muchos contactos que ya tenía aquí, después tuve que trabajar el doble para poder subir y llegar hasta donde ahora estoy.

“Ahora como Ingeniero Industrial de una empresa automotriz en la localidad, quiero dar gracias a Dios por todas las personas que ha puesto en mi camino, no queda más que agradecerles por todo su apoyo moralmente en situaciones difíciles, a mi familia y a ustedes como medio de comunicación que se interesan en dar a conocer los talentos de la ciudad Dios les bendiga.!