Un joven que se declara ‘transespecie’ se implanta aletas en el cráneo para conectarse con la naturaleza

Un artista catalán que se implantó dos aletas artificiales en la cabeza para, según él, conectarse con la naturaleza ofreció la semana pasada una entrevista a Infobae en la que explica esa decisión como parte de una elección de identidad ‘transespecie’.

Manel De Aguas, un fotógrafo y productor musical barcelonés de 24 años, cuenta que decidió instalar en su cuerpo ese órgano sensorial cibernético —que él mismo diseñó en 2017— inspirándose en el mundo marítimo.

«Mi inspiración han sido siempre los peces, la biología marina. Ya de pequeño me sentía muy conectado a ellos», confiesa. Y añade: «No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce».