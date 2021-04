un miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA propuso eliminar al Real Madrid, Chelsea y Manchester City de las semifinales de la Champions

PUBLICIDAD

Un miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA se pronunció a favor de excluir de la Champions League a los equipos que son parte de la Superliga anunciada en la víspera, un ultimátum que añade incertidumbre a la novela generada por la propuesta de los clubes más poderosos del continente.

“Espero que la UEFA prohíba al Real Madrid, el Manchester City y el Chelsea jugar las semifinales de la Liga de Campeones esta temporada”, declaró el ejecutivo danés Jesper Moller, titular de la federación de su país.

Según indicó, la decisión podría tomarse este viernes, fecha en la que los directivos ya tenían agendada una reunión en la que decidirían las sedes finales para la Eurocopa, que se disputará entre junio y julio.

La Champions League ya está en fase de semifinales, pero solo uno de los cuatro equipos no se ha adherido a la liga propuesta: el PSG de Francia. El equipo parisino, en caso de que se concrete las expulsiones de sus rivales, podría coronarse directamente campeón.

“Los clubes deben irse, y espero que eso suceda el viernes. Luego tenemos que ver cómo terminar el torneo de la Liga de Campeones (de esta temporada)”, aseguró Moller.

Sin embargo, excluir de las competiciones nacionales e internacionales a los clubes que aceptaron la creación de una Superliga europea es una medida a descartar en la presente temporada deportiva y potencialmente controvertida también a largo plazo, según lo aseguró a EFE el abogado Angelo Cascella, experto en derecho deportivo nacional e internacional que lleva años cuidando los intereses de clubes y profesionales del fútbol.

FIFA, UEFA y varias federaciones nacionales han amenazado con la exclusión de los clubes inscritos en la Superliga de las competiciones ligueras e internacionales. Una amenaza que se extendería también a la Eurocopa y al Mundial, lo que pone en una encrucijada a los futbolistas.

Sin embargo, según Cascella, a nivel legal es inviable aplicar estas sanciones a corto plazo. “Yo, club que participo en el presente campeonato, ¿qué habría hecho para que se me castigue? ¿Cuál sería la violación? Yo participé en el presente campeonato. ¿A qué me negué? No veo con qué base una federación podría sancionar a un club que participó en su liga”, dijo. “Y no veo cómo pueden sancionar a los clubes que siguen participando en la Liga de Campeones”, agregó.

El abogado italiano sí ve posibles estas sanciones a largo plazo, aunque todo depende de los acuerdos que los clubes y las federaciones tengan firmados con UEFA y FIFA. “Lo que pasará en el futuro depende de los acuerdos firmados con la UEFA. Aunque eso es cuestión de las federaciones con la UEFA, más que de los clubes individuales”, explicó.

También es necesario preguntarse si excluir de los grandes torneos de la FIFA y la UEFA a los mejores jugadores del mundo realmente dará beneficios.

“¿Podrá la UEFA impedir a los mejores jugadores participar en la Eurocopa? ¿Podrá la FIFA impedir que los mejores jugadores estén en el Mundial? Y si lo hacen, ¿quién vería un Mundial sin Lionel Messi, Neymar Junior, Cristiano Ronaldo o Kilyan Mbappé?”, subrayó Cascella.

Pero advirtió que es difícil dar marcha atrás luego de los anuncios. “Si han tomado esta decisión, dudo mucho que vuelvan atrás. Significa que tienen una organización clara. Ellos piensan fundar una nueva competición autónoma que les permita maximizar los ingresos económicos que les ofrece la difusión planetaria del fútbol”, dijo Cascella.

El nuevo formato y las ideas clave en las que se basa la nueva Superliga tienen elementos muy parecidos a los de la Euroliga de baloncesto y, aunque en menor medida, a la NBA estadounidense.

Sin embargo, reformar el sistema del fútbol en Europa y lanzar una normativa como la del tope salarial es inviable. “El tope salarial de la NBA en Europa no es posible. Si se permite aplicar el Juego Limpio Financiero, no se puede imponer un tope salarial porque las normativas europeas no lo permiten”, afirmó.