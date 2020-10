Un perro camina en China 50 kilómetros en 26 días para volver a su hogar

Un perro caminó 50 kilómetros en 26 días para regresar a la casa de sus dueños en Jiande, en la provincia china de Zhejiang, informa The Daily Mail.

Según el medio, la familia Qiu viajaba el mes pasado en su automóvil, para visitar a sus familiares en el campo, y perdieron a Dou Dou —el can de siete años que viajaba junto con ellos— mientras tomaban un descanso en una gasolinera.

