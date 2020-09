Una boda por falta de invitados se convierte en todo un éxito gracias a una peculiar idea de los novios

Romanee y Sam Rondeau-Smith, de Guildford (Reino Unido) planeaban casarse en julio, pero tuvieron que suspender la boda debido a la cuarentena por el coronavirus. Entonces, la pareja decidió celebrarla un mes después, a pesar de que las restricciones todavía prohibían las reuniones en grandes grupos.

Los novios tuvieron que contentarse con la posibilidad de invitar a solo 14 personas, mientras que en sus planes originales estaba tener una gran fiesta para 100 personas. Sin embargo, Romanee y Sam encontraron una buena salida de la situación, siguiendo la idea de una de las invitadas.

Couple spend £2000 on cardboard cutouts of their friends so they can ‘attend’ weddinghttps://t.co/LpwPfrJgbF pic.twitter.com/jcUwjEWVev

— Daily Mirror (@DailyMirror) September 13, 2020