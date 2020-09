Univisión vetó a Noelia por pleito de Jorge Reynoso con Sarita Sosa: “Tienen prohibido ponerla en pantalla”

PUBLICIDAD

Jorge Reynoso se enemistó con varias personas y medios de comunicación en Miami, Florida, luego de que, hace un año, fue intermediario en el pleito de Sarita Sosa con los hijos mayores de José José. Incluso, como consecuencia, Univisión vetó a Noelia, su esposa.

Así lo afirmó Reynoso en entrevista con Ventaneando. Al cumplirse el aniversario luctuoso del intérprete de “El Triste”, el empresario aseguró que ahora tiene muchos enemigos en EE. UU.

Y es que Reynoso fue una de las figuras públicas que ayudó a Marysol y José Joel Sosa a ver el cuerpo del “Príncipe de la Canción”.

«Para mí en verdad fue un reto muy grande. Me aventé no sabes cuánta cantidad de enemigos con toda esta bola de caníbales y alimañas que se dicen amantes de los mexicanos y que no lo son. La gente no tiene idea de todos los pleitos que yo me aventé”, aseguró Reynoso.

Entre estos pleitos, la cadena de televisión estadounidense decidió vetar a la intérprete de “Tú”.

«Como consecuencia de esto, Univisión vetó a Noelia. Tienen prohibido poner a Noelia en la pantalla de Univisión”, afirmó Reynoso.

Sarita necesita la aprobación del público mexicano: Reynoso

Asimismo, Jorge Reynoso aseguró que, si Sarita Sosa quiere tener una carrera, debe ganarse al público de México, Y hacer una tregua con sus hermanos

«Es muy fácil: a Sarita no le conviene ser la niña que robó a los hermanos y se quedó con el patrimonio de su papá. Tú no puedes tener una carrera musical siendo la villana del cuento de una persona tan querida como José José. Si ella realmente quiere llegar a ese punto, necesita, le guste o no, la aprobación del público mexicano. Y para que llegue a esto, va a tener que pactar con sus hermanos”, puntualizó Reynoso..