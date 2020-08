Urgen mineros su revaloración

Si no cuentan con estos estudios, no pueden ser contratados por otras empresas

NUEVA ROSITA, COAH.- Un grupo de ex trabajadores que laboraron para las minas V, VI y la planta Lavadora propiedad de MINOSA se manifestaron la mañana de ayer en el exterior del Seguro Social, para exigir revaloración del pulmón y oídos a través de Medicina del Trabajo.

Cabe señalar a raíz del cierre de estos desarrollos carboneros, los ex mineros han intentado por todos los medios ser reevaluados sin que sus voces sean escuchadas, puesto que de no contar con este chequeo difícilmente podrán obtener otro empleo.

Antonio Gutiérrez Wislar, quien representa a los ex obreros, dialogó con Emilia Gallegos Tristán, representante de la sub delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Sabinas.

Como resultado de esta manifestación pacífica, se acordó enviarán a la capital del Estado de Coahuila varios grupos de ex trabajadores a fin de ser revalorados por Medicina del Trabajo, determinando posibles afectaciones que les pudo haber dejado como secuela el haber laborado en las minas de carbón.

Son más de mil 200 ex trabajadores los que requieren de dicha atención por lo que serán enviados en grupos de 250 personas lo cual esperan se efectúe en un lapso de 3 años de acuerdo a lo que se requiere.